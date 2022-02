Genoa-Inter 0-0 LIVE: i nerazzurri non sfondano, occasioni per Calhanoglu e Dzeko (Di venerdì 25 febbraio 2022) L'Inter scottata dalla sconfitta casalinga contro il Sassuolo fa visita al Genoa penultimo in classifica per ritrovare il sorriso: alle... Leggi su calciomercato (Di venerdì 25 febbraio 2022) L'scottata dalla sconfitta casalinga contro il Sassuolo fa visita alpenultimo in classifica per ritrovare il sorriso: alle...

Advertising

DiMarzio : #GenoaInter, le formazioni ufficiali - infoitsport : Diretta LIVE, Genoa-Inter 0-0: Inzaghi sceglie Sanchez in tandem con Dzeko - infoitsport : Genoa-Inter LIVE: Inzaghi tiene fuori Lautaro e Skriniar, Blessin rinuncia a Destro - infoitsport : DIRETTA Genoa-Inter: segui la partita LIVE - infoitsport : Genoa-Inter, i diffidati per la 27ª giornata di Serie A. No squalificati -