Gaetano Fedele: “Per vincere a Napoli, servono giocatori con gli attributi; ma costano: per questo, non verranno” (Di venerdì 25 febbraio 2022) L’agente Gaetano Fedele, ha commentato la sconfitta del Napoli di Spalletti contro il Barcellona di Xavi ai sedicesimi di finale di Europa League. Gaetano Fedele, agente di calciatori ed opinionista sportivo, ai microfoni di Radio Marte ha analizzato la sconfitta del Napoli in Europa League contro il Barcellona: “Non posso vedere il Barcellona fare sessanta metri con un’azione rugbistica senza che nessuno lo fermi con un fallo tattico. Lorenzo Insigne è stato sopravvalutato perché è sopravvalutato tutto il calcio italiano. La Nazionale Italiana non è forte, ha buoni giocatori, ma noi siamo anni luce lontani dal calcio europeo: come qualità ma, soprattutto, come personalità”. Fedele ha poi aggiunto: “I Napoli di Walter Mazzarri, ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 25 febbraio 2022) L’agente, ha commentato la sconfitta deldi Spalletti contro il Barcellona di Xavi ai sedicesimi di finale di Europa League., agente di calciatori ed opinionista sportivo, ai microfoni di Radio Marte ha analizzato la sconfitta delin Europa League contro il Barcellona: “Non posso vedere il Barcellona fare sessanta metri con un’azione rugbistica senza che nessuno lo fermi con un fallo tattico. Lorenzo Insigne è stato sopravvalutato perché è sopravvalutato tutto il calcio italiano. La Nazionale Italiana non è forte, ha buoni, ma noi siamo anni luce lontani dal calcio europeo: come qualità ma, soprattutto, come personalità”.ha poi aggiunto: “Idi Walter Mazzarri, ...

