F1 | Daniel Ricciardo | “Quando cambiano le regole devi chiederti se sei nel posto giusto”

Daniel Ricciardo ha espresso la propria considerazione alla stampa al termine dei test pre-stagionali del Mondiale F1 2022. Il portacolori della McLaren mostra la propria soddisfazione dopo i primi chilometri con la nuova monoposto. Il nativo di Perth ha dichiarato ai media come riporta 'Speedweek.com': "Il mio obiettivo è diventare campione del mondo. Questo è il mio target finale. Il giorno in cui smetterò di credere di poter ancora raggiungere questo sogno probabilmente sarà il momento di abbandonare lo sport. Ma credo ancora di potercela fare". Il teammate del britannico Lando Norris, presente in pista questa mattina, ha continuato dicendo: "Quando cambiano le regole devi chiederti se sei nel posto giusto".

