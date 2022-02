Covid oggi Italia, report: “Pandemia non è sotto controllo” (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – La Pandemia da Covid in Italia non è ancora sotto controllo. Il tasso di riduzione dell’incidenza dei nuovi contagi è infatti in calo di settimana in settimana: i nuovi contagi calano, ma la velocità di questo calo è più che dimezzata in 4 settimane. E’ quanto emerso dalla 86.esima puntata dell’Instant report Covid-19 dell’Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari (Altems) dell’Università Cattolica. Il numero di nuovi casi per 100.000 abitanti era di 894 persone ogni 100.000 nella settimana tra il 2 e l’8 febbraio: è sceso a 604 ogni 100.000 nella settimana tra il 9 e il 15 e a 488 per 100.000 nella settimana tra il 16 e il 22 di febbraio, con un ritmo di riduzione che si è più che dimezzato. La tendenza è comunque variabile nelle ... Leggi su italiasera (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – Ladainnon è ancora. Il tasso di riduzione dell’incidenza dei nuovi contagi è infatti in calo di settimana in settimana: i nuovi contagi calano, ma la velocità di questo calo è più che dimezzata in 4 settimane. E’ quanto emerso dalla 86.esima puntata dell’Instant-19 dell’Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari (Altems) dell’Università Cattolica. Il numero di nuovi casi per 100.000 abitanti era di 894 persone ogni 100.000 nella settimana tra il 2 e l’8 febbraio: è sceso a 604 ogni 100.000 nella settimana tra il 9 e il 15 e a 488 per 100.000 nella settimana tra il 16 e il 22 di febbraio, con un ritmo di riduzione che si è più che dimezzato. La tendenza è comunque variabile nelle ...

