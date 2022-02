CIV SBK, Pirro avverte tutti: "Il feeling con le Dunlop è già buono" - News (Di venerdì 25 febbraio 2022) Manca ormai poco più di un mese al primo round della stagione 2022 del Campionato Italiano Velocità , che scatterà nel primo weekend di aprile al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Tra i piloti al ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di venerdì 25 febbraio 2022) Manca ormai poco più di un mese al primo round della stagione 2022 del Campionato Italiano Velocità , che scatterà nel primo weekend di aprile al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Tra i piloti al ...

Advertising

Andrea808944501 : RT @gponedotcom: Extreme Racing Service schiererà due MV Agusta per la stagione 2022 del CIV SuperSport, con la promozione di Andrea Campac… - gponedotcom : Extreme Racing Service schiererà due MV Agusta per la stagione 2022 del CIV SuperSport, con la promozione di Andrea… - Tuttipazziperi1 : Il pilota romagnolo affronterà la stagione 2022 in sella alla #Ducati Panigale V4 R del #BroncosRacingTeam #CIV |… - Andrea808944501 : RT @gponedotcom: Mattia Pasini si rimetterà in gioco sulla Panigale V4-R frutto della collaborazione tra Vince64 e Broncos Racing Team per… - gponedotcom : Mattia Pasini si rimetterà in gioco sulla Panigale V4-R frutto della collaborazione tra Vince64 e Broncos Racing Te… -