Calciomercato Juve, arriva dall’Atletico Madrid l’erede di Alex Sandro: le ultime (Di venerdì 25 febbraio 2022) Calciomercato Juve: i bianconeri avrebbero individuato in Renan Lodi dell’Atletico Madrid l’erede di Alex Sandro Possibile svolta sulla catena di sinistra per la Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, i bianconeri avrebbero individuato il sostituto di Alex Sandro in vista della prossima estate. Si tratta di Renan Lodi, esterno di proprietà dell’Atletico Madrid, club con cui il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2025. Alcuni osservatori della Juventus sarebbero stati inviati al Wanda Metropolitano mercoledì sera per visionarlo dal vivo nel match di Champions contro il Manchester United. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JuveNTUS SU ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 febbraio 2022): i bianconeri avrebbero individuato in Renan Lodi dell’AtleticodiPossibile svolta sulla catena di sinistra per lantus. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, i bianconeri avrebbero individuato il sostituto diin vista della prossima estate. Si tratta di Renan Lodi, esterno di proprietà dell’Atletico, club con cui il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2025. Alcuni osservatori dellantus sarebbero stati inviati al Wanda Metropolitano mercoledì sera per visionarlo dal vivo nel match di Champions contro il Manchester United. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLANTUS SU ...

Advertising

cmdotcom : Cinque campioni del passato in uno: #Juve, #Vlahovic è più completo di #Ronaldo (se non più forte)… - junews24com : Kean via dalla Juve? Da Allegri al PSG, come può cambiare il suo futuro - - Andrea_Di_Lella : Il futuro di #Bremer (???? 1997 | Dif.Cen.), dopo il rinnovo con il #Torino, l’interesse di #Inter #Milan #Juventus e… - gilnar76 : Calciomercato Juve, svolta a sinistra! Individuato il sostituto di Alex Sandro #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - junews24com : Calciomercato Juve, svolta a sinistra! Individuato il sostituto di Alex Sandro - -