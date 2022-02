Atalanta | l’Europa è casa tua E la Dea dà lezione di greco

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Davvero,sua. L’non finisce mai di stupire e aggiunge un altro scalpo alla sua già ricca serie di successi, che si tratti di Champions o di Europa League non ci sono problemi per i Gaspboys, che si giochi ad Anfield dal Liverpool, all’Amsterdam Arena dall’Ajax, al Mestalla col Valencia e ora al Pireo con l’Olympiacos: non c’è differenza, il trattamento è uguale. Barba e capelli, gioco partita incontro. A Bergamo fa doppietta il signor Djimsiti, ad Atene ecco mister Malinovskyi. È la sua serata, i suoi tiri li chiamiamo solitamente missili per la loro potenza e non sarà forse il momento più indicato per definirli così, però sono lo spettacolo del gesto tecnico-sportivo, di un campione che poi ricorda la sua gente e mostra il suo ‘no war’ sulla maglietta. Per la sua prima doppietta in maglia ...