Apre “Museum of the Future” a Dubai | come vedere in anteprima cosa ci attenderà tra qualche decennio

E' a forma di occhio, si sviluppa su 7 piani e l'ascensore d'ingresso è un'astronave spaziale: è il nuovo "Museum of the Future" di Dubai, inaugurato lo scorso 22 Febbraio, già inserito dal National Geographic nella lista dei 14 musei più belli del mondo. Il nuovo "Museum of the Future" di Dubai, inaugurato lo scorso 22 Febbraio (immagine tratta dal sito web ufficiale MuseumoftheFuture.ae) – ComputerMagazine.itIl 22 Febbraio scorso a Dubai è stato inaugurato il nuovissimo ed avveneristico "Museum of the Future", un edificio architettonicamente sorprendente che al suo interno ospita astronavi, satelliti ed una vera e propria configurazione d'ambiente simile allo spazio, per traghettare i visitatori ...

