Ucraina, Oksana in partenza da Roma per raggiungere i figli: "Sono 50% russa ma mi sento ucraina" (Di giovedì 24 febbraio 2022) Oxana e' una delle tante donne ucraine che lavorano in Italia da anni, fanno le pulizie o le badanti e mantengono spesso i figli a casa. Stamattina quando ha saputo dell'attacco Oxana ha deciso di ...

