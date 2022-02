Ucraina | invasione o regime change? Ecco cosa ha detto Putin

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb – Un’che culminerà con la presa dell’intero territorio ucraino o un attacco su larga scala per imporre un? Le reali intenzioni di Mosca sono difficilmente prevedibili in questo momento, ma se dovessimo attenerci alle dichiarazioni di Vladimire alle prime mosse delle truppe russe è possibile che il conflitto insi concluda con un cambio di governo a Kiev., è davvero un’? Gli obiettivi (dichiarati) di“I nostri piani non sono di occupare l’, non abbiamo intenzione di imporci a nessuno”, hain un discorso alla nazione mandato in onda dalla tv Rossija-2 poco prima delle 6 di stamani. “L’ obiettivo è proteggere le ...

iniziata la grande fuga da Kiev. Le immagini che arrivano dalla capitaledopo l'russa mostrano lunghe c olonne di macchine, di fatto ferme , in fila nel tentativo di uscire dalla città e cercare un rifugio sicuro temendo l'arrivo delle truppe di Mosca.