Ucraina: Fonseca bloccato a Kiev, 'prego che non cadano altre bombe, giorno peggiore mia vita' (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Mi sono svegliato alle cinque del mattino con cinque esplosioni di seguito". Lo ha spiegato Paulo Fonseca, ex allenatore della Roma, bloccato a Kiev con la famiglia a causa della guerra scoppiata nella notte in Ucraina al Jornal de Noticias. "Avevo un volo in programma per oggi, ma ora è impossibile uscire da qui, perché gli aeroporti sono già distrutti e lo spazio aereo è stato chiuso", racconta l'allenatore, che è sposato con una Ucraina e ha allenato lo Shakhtar Donetsk. Fonseca descrive una città dominata dal caos: "Al momento, puoi lasciare Kiev solo via terra e tutti stanno cercando di scappare a Leopoli, una città vicino alla Polonia. Le strade sono completamente ferme, perché è impossibile spostarsi con così molte macchine. Le code ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Mi sono svegliato alle cinque del mattino con cinque esplosioni di seguito". Lo ha spiegato Paulo, ex allenatore della Roma,con la famiglia a causa della guerra scoppiata nella notte inal Jornal de Noticias. "Avevo un volo in programma per oggi, ma ora è impossibile uscire da qui, perché gli aeroporti sono già distrutti e lo spazio aereo è stato chiuso", racconta l'allenatore, che è sposato con unae ha allenato lo Shakhtar Donetsk.descrive una città dominata dal caos: "Al momento, puoi lasciaresolo via terra e tutti stanno cercando di scappare a Leopoli, una città vicino alla Polonia. Le strade sono completamente ferme, perché è impossibile spostarsi con così molte macchine. Le code ...

