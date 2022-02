Ucraina: bombe vicino alla scuola italo - ucraina di Zhytomyr (Di giovedì 24 febbraio 2022) "Stamattina abbiamo sentito i bombardamenti alla periferia di Zhytomyr, a circa 30 km da qui, dove c'è la base aerea di Ozerne. I bambini sono rimasti a casa, a scuola ora siamo solo in 6 tra docenti ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 24 febbraio 2022) "Stamattina abbiamo sentito i bombardamentiperiferia di, a circa 30 km da qui, dove c'è la base aerea di Ozerne. I bambini sono rimasti a casa, aora siamo solo in 6 tra docenti ...

Advertising

EnricoLetta : L’???? deve #condannare senza ambiguità l’attacco all’ #Ucraina e, insieme agli alleati, #reagire a questa sfida senz… - OrnellaVanoni : Oggi la notizia dell'invasione dell'Ucraina. Hanno sperato di discutere con un dittatore ma con un dittatore non si… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Bombe vicino alla scuola italo-ucraina di Zhytomyr. A 150 km a ovest di Kiev. 'Bimbi a casa, noi docenti… - baiasilente : RT @ilriformista: 'Siamo nel rifugio e cerchiamo di capire cosa fare'. La scuola è frequentata da circa 200 ragazzi tra i 6 e i 17 anni. Il… - icspleit : RT @PMO_W: La #guerra in Ucraina è iniziata nel 2014 con il golpe a guida US via Nuland 'Fuck the EU', eseguito da milizie naziste. Da otto… -