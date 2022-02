Advertising

PianetaMilan : #Tonali è il simbolo del #Milan: Sandro può diventare il capitano - sportli26181512 : Gazzetta - Tonali simbolo del Milan: leadership e talento, Sandro ha tutto per diventare il futuro capitano: 'Capit… - MilanNewsit : Gazzetta - Tonali simbolo del Milan: leadership e talento, Sandro ha tutto per diventare il futuro capitano -

Ultime Notizie dalla rete : Tonali simbolo

... ma Kessie è ildi questa situazione sia perché i tifosi ritengono fuori mercato gli 8 ... A fine garaha risposto così a chi gli chiedeva se gli farebbero piacere i rinnovi di Kessie e ...Tra i giocatoridi questa crescita del Milan c'è senza dubbio Leao , Giroud ma anche Sandro. Dopo lo scorso campionato in sordina, il centrocampista si è preso le chiavi del Milan ed ..."Capitan futuro", così La Gazzetta dello Sport definisce Sandro Tonali, leader del Milan, tifoso rossonero da sempre. La squadra, come sottolinea la rosea, ha bisogno di una guida stabile e duratura, ..."Capitan futuro", così La Gazzetta dello Sport definisce Sandro Tonali, leader del Milan, tifoso rossonero da sempre. La squadra, come sottolinea la rosea, ha bisogno di una ...