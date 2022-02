Sarri: «Primo caso in Europa in cui una simulazione diventa rigore» (Di giovedì 24 febbraio 2022) . Le parole del tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato a Sky Sport dopo Lazio-Porto. GARA – «Abbiamo fatto una buona partita, bastava pareggiare sette-otto minuti prima e poteva passare il turno». PORTO E DOPPIO IMPEGNO- «Sapevamo di affrontare una squadra forte, lo scorso anno ha fatto i quarti di Champions e ha eliminato in pochi mesi Juve e Milan però in queste due partite abbiamo dimostrato di essere alla pari. Prendiamo l’aspetto positivo, la squadra è in grande crescita e finalmente potremo allenarci un pò di più. Per essere competitivi su tutti e due i fronti diventava complicato con 4-5 infortunati, però se la casa nei prossimi 2-3 mesi continuava a crescere potevamo reggere il doppio impegno». ASPETTI POSITIVI- «Uno degli aspetti più positivi è che questa squadra comincia a dare la sensazione di essere ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 febbraio 2022) . Le parole del tecnico della Lazio Maurizioha parlato a Sky Sport dopo Lazio-Porto. GARA – «Abbiamo fatto una buona partita, bastava pareggiare sette-otto minuti prima e poteva passare il turno». PORTO E DOPPIO IMPEGNO- «Sapevamo di affrontare una squadra forte, lo scorso anno ha fatto i quarti di Champions e ha eliminato in pochi mesi Juve e Milan però in queste due partite abbiamo dimostrato di essere alla pari. Prendiamo l’aspetto positivo, la squadra è in grande crescita e finalmente potremo allenarci un pò di più. Per essere competitivi su tutti e due i frontiva complicato con 4-5 infortunati, però se la casa nei prossimi 2-3 mesi continuava a crescere potevamo reggere il doppio impegno». ASPETTI POSITIVI- «Uno degli aspetti più positivi è che questa squadra comincia a dare la sensazione di essere ...

