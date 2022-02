Sarri non dovrà più lamentarsi dell’Europa League: Lazio-Porto finisce 2-2, fine dei giochi (Di giovedì 24 febbraio 2022) All’andata, a OPorto, era finita 1-2. Questa sera sembrava essere iniziata bene, ma il responso del campo ha eliminato la Lazio dall’Europa League. La Lazio è passata in vantaggio al 19? grazie al gol di Immobile, ma al 31? è stata raggiunta dal pareggio del Porto su calcio di rigore di Taremi per un contatto con Milinkovic che ha richiesto la review del Var. Al 68? il raddoppio di Uribe per i Portoghesi. A nulla è valso il pareggio consolatorio di Cataldi al 94?. La Lazio è fuori dall’Europa League. Ora Sarri non dovrà più lamentarsi delle competizioni europee: potrà concentrarsi sul campionato. La sua avventura in Europa finisce qui. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 24 febbraio 2022) All’andata, a O, era finita 1-2. Questa sera sembrava essere iniziata bene, ma il responso del campo ha eliminato ladall’Europa. Laè passata in vantaggio al 19? grazie al gol di Immobile, ma al 31? è stata raggiunta dal pareggio delsu calcio di rigore di Taremi per un contatto con Milinkovic che ha richiesto la review del Var. Al 68? il raddoppio di Uribe per ighesi. A nulla è valso il pareggio consolatorio di Cataldi al 94?. Laè fuori dall’Europa. Oranonpiùdelle competizioni europee: potrà concentrarsi sul campionato. La sua avventura in Europaqui. L'articolo ilNapolista.

