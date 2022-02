Real Madrid: importante rinnovo in vista per un attaccante (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il futuro di Marco Asensio potrebbe essere ancora a Madrid. L'attaccante andrà in scadenza a giugno 2023 ma, secondo quanto riporta... Leggi su calciomercato (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il futuro di Marco Asensio potrebbe essere ancora a. L'andrà in scadenza a giugno 2023 ma, secondo quanto riporta...

Advertising

sportli26181512 : Real Madrid: importante rinnovo in vista per un attaccante: Il futuro di Marco Asensio potrebbe essere ancora a Mad… - sportli26181512 : #Fiorentina, la promessa di #Odriozola: 'Daremo tutto per l'#Europa': Parla così il lateale viola in prestito dal R… - interchannel_ic : ???? Qualora Ancelotti restasse sulla panchina del Real Madrid, Dani #Ceballos potrebbe partire in estate. Diverse de… - zarro_c : 11 PARTITE, 11 VITTORIE. MIGLIOR ATTACCO CON 74 GOL. MIGLIOR DIFESA. RECORD GOL PIÙ VELOCE: 24 SECONDI. TOP MVP: UN… - illuminatweong : RT @uyonglex: 10. benzema = striker real madrid -