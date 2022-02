Piazzapulita stasera giovedì 24 febbraio su La7 i temi e gli ospiti del programma (Di giovedì 24 febbraio 2022) Piazzapulita gli ospiti e gli argomenti della puntata di giovedì 24 febbraio su La7 stasera in tv prosegue il racconto dell’attualità di Piazzapulita su La7, giovedì 24 febbraio in prima serata con Corrado Formigli e le sue inchieste, anche in streaming sul sito de La7. In particolare questa settimana si tratteranno diversi temi caldi a partire da quelli internazionali con la vicenda Ucraina – Russia con importanti ripercussioni in Europa ma anche i temi della giustizia tra referendum e riforma. Il programma è prodotto da Banijay per La7, condotto da Corrado Formigli con sagacia e tenacia. Torna lo scrittore Stefano Masini con i suoi racconti che puntellano la trasmissione e la descrizione della ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 24 febbraio 2022)glie gli argomenti della puntata di24su La7in tv prosegue il racconto dell’attualità disu La7,24in prima serata con Corrado Formigli e le sue inchieste, anche in streaming sul sito de La7. In particolare questa settimana si tratteranno diversicaldi a partire da quelli internazionali con la vicenda Ucraina – Russia con importanti ripercussioni in Europa ma anche idella giustizia tra referendum e riforma. Ilè prodotto da Banijay per La7, condotto da Corrado Formigli con sagacia e tenacia. Torna lo scrittore Stefano Masini con i suoi racconti che puntellano la trasmissione e la descrizione della ...

