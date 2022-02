Pezzotta | “Non perdiamo la speranza che la Pace è il nostro futuro”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Savinolo abbiamo visto sempre impegnato nelle battaglie sindacali, per i diritti civili, per progetti di cooperazione internazionale. Impegnato in quella politica che parte dal basso, anche se è stato parlamentare della Repubblica Italiana, e non ha mai smesso di prendere posizione ovunque si combattesse ingiustizia. Di fronte all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia di Putin, non manca di ridiscendere in piazza. Quella dei social. E lanciare un appello su Facebook: “in Europa”. Non avrei mai pensato di arrivare , dopo le sanguinose vicende balcaniche , a invocare di nuovo lain Europa. Non è vero quello che si afferma che abbiamo vissuto 70 anni diin Europa, più di una volta i venti di guerra hanno lambito ilcontinente e sicuramente la vicenda più drammatica ...