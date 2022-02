Nella notte Putin ha trasformato quella che aveva definito “un’operazione militare speciale”, in un vero e proprio attacco totale. Il mondo guarda l'offensiva e si prepara a reagire (Di giovedì 24 febbraio 2022) La guerra in Ucraina è iniziata. E Nella notte Putin ha trasformato quella che aveva definito “un’operazione militare speciale”, in vero e proprio attacco totale. Alle 4 del mattino, con un discorso in tv, il presidente russo non solo ha annunciato l’offensiva, ma ha lanciato un monito al mondo di chiara interpretazione. «Chiunque provi a interferire o a minacciarci, deve sapere che la risposta della Russia sarà immediata e porterà a conseguenze mai sperimentate Nella storia». Leggi anche › La crisi russa e la guerra, ... Leggi su iodonna (Di giovedì 24 febbraio 2022) La guerra in Ucraina è iniziata. Ehache”, in. Alle 4 del mattino, con un discorso in tv, il presidente russo non solo ha annunciato l’, ma ha lanciato un monito aldi chiara interpretazione. «Chiunque provi a interferire o a minacciarci, deve sapere che la risposta della Russia sarà immediata e porterà a conseguenze mai sperimentatestoria». Leggi anche › La crisi russa e la guerra, ...

