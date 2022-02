Napoli, Cannavaro: «Eliminare il Barcellona può dare la spinta per lo scudetto» (Di giovedì 24 febbraio 2022) L’ex azzurro Fabio Cannavaro ha parlato in vista di Napoli-Barcellona Fabio Cannavaro, ex calciatore del Napoli e campione del Mondo nel 2006, in una intervista a Il Messaggero ha parlato in vista del match tra gli azzurri e il Barcellona. TIFOSI – «La spinta di un pubblico come quello napoletano può essere il valore aggiunto di questa partita. L’omaggio delle due squadre a Diego è il tributo al miglior giocatore della storia del calcio. Napoli e Barcellona hanno avuto la fortuna di essere rappresentati da Maradona». RICORDI MARADONA – «I ricordi sono tanti. Le emozioni da raccattapalle al San Paolo. Le partitelle della Primavera contro la prima squadra. Gli incontri personali. Diego appartiene all’anima di noi ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 febbraio 2022) L’ex azzurro Fabioha parlato in vista diFabio, ex calciatore dele campione del Mondo nel 2006, in una intervista a Il Messaggero ha parlato in vista del match tra gli azzurri e il. TIFOSI – «Ladi un pubblico come quello napoletano può essere il valore aggiunto di questa partita. L’omaggio delle due squadre a Diego è il tributo al miglior giocatore della storia del calcio.hanno avuto la fortuna di essere rappresentati da Maradona». RICORDI MARADONA – «I ricordi sono tanti. Le emozioni da raccattapalle al San Paolo. Le partitelle della Primavera contro la prima squadra. Gli incontri personali. Diego appartiene all’anima di noi ...

Fedele: 'La regola vuole che le cose vengano dette così come stanno. Il Napoli deve temere solo una cosa' Fedele a Radio Marte: 'Il Napoli ha mancato due match point contro Inter e Cagliari. Non ho paura del Barcellona ma del Napoli stesso'. Enrico Fedele, storico agente dei fratelli Cannavaro ed ex dirigente del Parma di Tanzi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte: 'Il Barcellona è giovane ma non ...

Cannavaro a Il Messaggero: “Napoli, battere il Barça può dare la spinta anche per il titolo” TUTTO mercato WEB CANNAVARO, Costruzione dal basso? C'è un rischio L'ex difensore e campione del mondo, Fabio Cannavaro, ha parlato a Il Messaggero soffermandosi sulla costruzione dal basso, tendenza del calcio moderno proposta anche dalla Fiorentina di Vincenzo ...

Cannavaro: “Napoli, vincere contro il Barca anche per lo scudetto” Cannavaro a Il Messaggero – Fabio Cannavaro ha rilasciato un intervista a Il Messaggero dove ha parlato della partita di stasera dello Stadio Diego Armando Maradona che vedrà affrontare la squadra di ...

