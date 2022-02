Mia Martini e il suo grande amore con Ivano Fossati: perché si sono lasciati? (Di giovedì 24 febbraio 2022) Mia Martini ha vissuto un grande amore con Ivano Fossati. Un amore, però, molto tormentato… Mia Martini è stata una delle più grandi voci del panorama musicale italiano. La cantante è venuta a mancare prematuramente a causa delle malelingue che non cessavano di diffondere dicerie sul suo conto. La grandissima interprete non ha avuto fortuna... Leggi su donnapop (Di giovedì 24 febbraio 2022) Miaha vissuto uncon. Un, però, molto tormentato… Miaè stata una delle più grandi voci del panorama musicale italiano. La cantante è venuta a mancare prematuramente a causa delle malelingue che non cessavano di diffondere dicerie sul suo conto. La grandissima interprete non ha avuto fortuna...

Advertising

leonzan75 : RT @frarallo: L’aveva detto Mia Martini che gli uomini non cambiano. #RussiaUkraineConflict - scudospiderman : RT @frarallo: L’aveva detto Mia Martini che gli uomini non cambiano. #RussiaUkraineConflict - _PuntoZip_ : Stasera in TV: “Mia Martini, fammi sentire bella”. Con interviste esclusive e l’ultimo video di un concerto live - Germano_Martini : RT @sergio_segre: Nipotino di 4 anni: Ti andrebbe di dare un bacino alla mia ochetta di plastica? Io: Ma certo, ecco: 'smack', Perché me l… - alexandrax____ : RT @frarallo: L’aveva detto Mia Martini che gli uomini non cambiano. #RussiaUkraineConflict -