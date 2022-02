LIVE Sinner-Hurkacz 3-6 2-3, ATP Dubai 2022 in DIRETTA: il polacco è avanti di un break nel 2° set (Di giovedì 24 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Doppio fallo del #11 al mondo. 40-15 Altro servizio potente del polacco. 30-15 Gran prima di Hurkacz. 15-15 Servizio e diritto di Hurkacz. 0-15 Sinner prova subito a spingere in risposta con il diritto: scappa via la difesa di Hurkacz. 2-3 Servizio a zero di Sinner. 40-0 Serve&volley di Sinner che chiude a volo. 30-0 Lungo il rovescio lungolinea di Hurkacz dopo il diritto diagonale di Sinner. 15-0 Servizio e diritto dell’italiano. 1-3 Diritto in rete di Sinner che deve cambiare marcia per provare a dare di più. 40-15 Prima vincente del polacco. 30-15 Sinner non riesce a incidere in risposta: altro ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Doppio fallo del #11 al mondo. 40-15 Altro servizio potente del. 30-15 Gran prima di. 15-15 Servizio e diritto di. 0-15prova subito a spingere in risposta con il diritto: scappa via la difesa di. 2-3 Servizio a zero di. 40-0 Serve&volley diche chiude a volo. 30-0 Lungo il rovescio lungolinea didopo il diritto diagonale di. 15-0 Servizio e diritto dell’italiano. 1-3 Diritto in rete diche deve cambiare marcia per provare a dare di più. 40-15 Prima vincente del. 30-15non riesce a incidere in risposta: altro ...

Advertising

SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Tennis A #Dubai il #primoset è di #Hurkacz, che domina #Sinner 6-3! #live - SkySport : #Sinner in campo contro #Hurkacz a #Dubai: segui il quarto di finale LIVE su Sky Sport Uno #SkySport #SkyTennis - frankneapolitan : ?? Sinner Hurkacz all'ATP Dubai 2022, il risultato in diretta LIVE | Sky Sport - zazoomblog : Dubai quarti: Sinner chiede strada ad Hurkacz (live ora in tv) - #Dubai #quarti: #Sinner #chiede - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Tennis A #Dubai via alla sfida tra #Sinner e #Hurkacz, in palio la #semifinale! Segui gli aggiorna… -