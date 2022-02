Lazio-Porto, programma e telecronisti Sky e Dazn spareggi Europa League (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il programma e i telecronisti su Sky e Dazn di Lazio-Porto, match valido per il ritorno degli spareggi di Europa League 2021/2022. Operazione rimonta per i biancocelesti allo stadio Olimpico, dove serve ribaltare il 2-1 subito al Do Dragao. Non sarà facile contro i Portoghesi esperti e famelici, ma la squadra di Sarri è in discreta forma. Fischio d’inizio alle ore 18.45 di giovedì 24 febbraio, chi vincerà? Lazio-Porto sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Dario Massara e Nando Orsi e su Dazn con la telecronaca di Stefano Borghi e Marco Parolo. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ile isu Sky edi, match valido per il ritorno deglidi2021/2022. Operazione rimonta per i biancocelesti allo stadio Olimpico, dove serve ribaltare il 2-1 subito al Do Dragao. Non sarà facile contro ighesi esperti e famelici, ma la squadra di Sarri è in discreta forma. Fischio d’inizio alle ore 18.45 di giovedì 24 febbraio, chi vincerà?sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Dario Massara e Nando Orsi e sucon la telecronaca di Stefano Borghi e Marco Parolo. SportFace.

Advertising

EuropaLeague : ?????? Porto vs Lazio ?? #UEL - LALAZIOMIA : UEL, Lazio-Porto: le probabili formazioni - Solo_La_Lazio : ?? Questa sera #LazioPorto di Europa League ?? Sarri ritrova #Immobile ma ha poche scelte ?? Le probabili formazioni… - MatiasSss0m : @IngeSportspicks Over 2.5 lazio vs porto #Ingesportspicks - MarioMtz1193 : @IngeSportspicks O 2.5 Lazio vs Porto #Ingesportspicks -