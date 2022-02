La guerra fa sprofondare Piazza Affari (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – Forte ondata di avversione al rischio sui mercati, spinti al ribasso dall’invasione russa dell’Ucraina. Mentre i leader di Europa e Stati Uniti promettono contromisure come mai prima d’ora, il petrolio quota sopra la soglia dei 100 dollari, il gas fa segnare un balzo del +57% ed i prezzi grano si sono spinti su livelli mai visti prima, a 344 euro la tonnellata. A Piazza Affari, dove il Ftse Mib ha chiuso in calo del 4,1% a 24.890,52 punti, le performance peggiori sono state registrate da due titoli che hanno profondi legami con l’est Europa come UniCredit e Pirelli, scesi rispettivamente del 13,49 e del 10,4% (questo nonostante il gruppo degli pneumatici abbia presentato conti 2021 sopra le stime ed annunciato una guidance improntata all’ottimismo). Il boom del greggio ha permesso da Eni (-0,48%) ed a Tenaris (-1,1%) di contenere le ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – Forte ondata di avversione al rischio sui mercati, spinti al ribasso dall’invasione russa dell’Ucraina. Mentre i leader di Europa e Stati Uniti promettono contromisure come mai prima d’ora, il petrolio quota sopra la soglia dei 100 dollari, il gas fa segnare un balzo del +57% ed i prezzi grano si sono spinti su livelli mai visti prima, a 344 euro la tonnellata. A, dove il Ftse Mib ha chiuso in calo del 4,1% a 24.890,52 punti, le performance peggiori sono state registrate da due titoli che hanno profondi legami con l’est Europa come UniCredit e Pirelli, scesi rispettivamente del 13,49 e del 10,4% (questo nonostante il gruppo degli pneumatici abbia presentato conti 2021 sopra le stime ed annunciato una guidance improntata all’ottimismo). Il boom del greggio ha permesso da Eni (-0,48%) ed a Tenaris (-1,1%) di contenere le ...

