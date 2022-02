Inzaghi a sorpresa in conferenza: “Scudetto? Non ci sono solo Inter, Napoli e Milan!” (Di giovedì 24 febbraio 2022) L’Inter scenderà in campo nuovamente venerdì sera per l’anticipo della 27esima giornata di Serie A. Dopo la sconfitta subita in casa contro il Sassuolo, i nerazzurri affronteranno il Genoa in trasferta al Ferraris. Simone Inzaghi Inter Oggi si è tenuta la conferenza stampa in vista di questa partita e il tecnico Simone Inzaghi ha risposto alle domande dei giornalisti. Tra l’analisi del match passato e di quello a venire, gli è stata posta una domanda in merito alle rivali per la lotta allo Scudetto. Di seguito le sue parole: “Siamo in un momento importante, non ancora decisivo, questo mese sarà impegnativo e dovremo affrontarlo nel migliore dei modi. Per le rivali credo che tutto sia aperto anche a Juventus, Atalanta, a quelle squadre che con un filotto di partite si ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 24 febbraio 2022) L’scenderà in campo nuovamente venerdì sera per l’anticipo della 27esima giornata di Serie A. Dopo la sconfitta subita in casa contro il Sassuolo, i nerazzurri affronteranno il Genoa in trasferta al Ferraris. SimoneOggi si è tenuta lastampa in vista di questa partita e il tecnico Simoneha risposto alle domande dei giornalisti. Tra l’analisi del match passato e di quello a venire, gli è stata posta una domanda in merito alle rivali per la lotta allo. Di seguito le sue parole: “Siamo in un momento importante, non ancora decisivo, questo mese sarà impegnativo e dovremo affrontarlo nel migliore dei modi. Per le rivali credo che tutto sia aperto anche a Juventus, Atalanta, a quelle squadre che con un filotto di partite si ...

