Invasione Ucraina, Putin: 'La Russia è in pericolo, guai a chi interferisce' (Di giovedì 24 febbraio 2022) 'Dobbiamo denazificare l'Ucraina' ha detto il presidente russo. Il presidente ucraino Zelensky ha definito Putin un nuovo Hitler Leggi su tg.la7 (Di giovedì 24 febbraio 2022) 'Dobbiamo denazificare l'' ha detto il presidente russo. Il presidente ucraino Zelensky ha definitoun nuovo Hitler

Advertising

chetempochefa : La Russia ha iniziato l’invasione dell’Ucraina. Putin: 'Chiunque tenti di crearci ostacoli e interferire sappia che… - EnricoLetta : Oggi pomeriggio proponiamo di ritrovarci alle 16.00 di fronte all’ambasciata russa a Roma per esprimere la nostra f… - OrnellaVanoni : Oggi la notizia dell'invasione dell'Ucraina. Hanno sperato di discutere con un dittatore ma con un dittatore non si… - nikinik64773225 : RT @MatteoS11945980: @ilnomece La sovranità dell'Ucraina è intoccabile, e i suoi confini inviolabili. Giusto. Ma i nostri confini? E l'inv… - CarpaneseSilva1 : RT @AnacletoMitrag2: Faccio solo presente che la maggioranza di quelli che adesso si strappano le vesti per l'invasione ucraina del diddado… -