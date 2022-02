Inter, Inzaghi: 'Momento importante, è ancora tutto aperto' (Di giovedì 24 febbraio 2022) "Siamo in un Momento molto importante, non ancora decisivo. Questo mese, che sarà molto impegnativo, dobbiamo trascorrerlo nel migliore dei modi. Penso sia ancora tutto aperto, Juventus e Atalanta, ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 24 febbraio 2022) "Siamo in unmolto, nondecisivo. Questo mese, che sarà molto impegnativo, dobbiamo trascorrerlo nel migliore dei modi. Penso sia, Juventus e Atalanta, ...

Advertising

Inter : Vigilia di #GenoaInter: da Appiano Gentile in diretta la conferenza stampa di Simone Inzaghi - FBiasin : “In estate mi hanno chiesto il posto in Champions, gli ottavi e la Supercoppa' #Inzaghi dice la verità. Se l’obiet… - Inter : ?? | FORMAZIONE ?? Ecco gli 1??1?? scelti da Simone Inzaghi per #InterLiverpool ?? #UCL #FORZAINTER ???? - RMcM86 : @NumerINTERi Conte è stato l'unico - dal 2011 ad oggi - a non aver sbracato dopo la sosta natalizia, cosa che puntu… - sportli26181512 : Genoa-Inter, Inzaghi: 'Momento decisivo, serve equilibrio. In attacco nessun problema': Alla vigilia del match di S… -