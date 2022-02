INPS annuncia: questa l’età pensionabile fino al 2025 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Anche se l’aspettativa di vita con la pandemia si è abbassata, l’INPS annuncia che almeno fino al 2025 l’età pensionabile rimarrà 67 anni. Non per tutti La pensione anticipata è stato un lusso a cui per tre anni migliaia di lavoratori hanno potuto accedere, ma ora è finita. La Quota 100 inizia ad essere un L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 24 febbraio 2022) Anche se l’aspettativa di vita con la pandemia si è abbassata, l’che almenoal 2025rimarrà 67 anni. Non per tutti La pensione anticipata è stato un lusso a cui per tre anni migliaia di lavoratori hanno potuto accedere, ma ora è finita. La Quota 100 inizia ad essere un L'articolo proviene da Consumatore.com.

