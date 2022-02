Innovazione | lanciata la piattaforma web Ue per i futuri portafogli di identità digitali

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Oggi la Commissione europea ha lanciato unaonline per raccogliere il feedback delle parti interessate per dare forma aid’europei. “Il 3 giugno 2021, la Commissione ha proposto un’digitale affidabile e sicura per tutti gli europei, compresi ididigitale. Questipersonali permetteranno ai cittadini di identificarsi digitalmente, memorizzare e gestire i dati die i documenti ufficiali in formato elettronico. Questo può includere una patente di guida, prescrizioni mediche o diplomi”, spiega l’Esecutivo Ue con una nota. “Grazie a questoo, i cittadini saranno in grado di ...