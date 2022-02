IL RITORNO DEI FANTA PALINSESTI. L’ESTATE DI RAI1 E CANALE 5 SECONDO I LETTORI DI BUBINO (Di giovedì 24 febbraio 2022) AL VIA I FANTAPALINSESTI ESTIVI DI BUBINOBLOGA breve usciranno i PALINSESTI estivi dei due gruppi principali: Rai e Mediaset. BUBINOBlog, quindi, chiederà nei prossimi giorni alla Community di diventare spettatori attivi, proponendo quello che già facciamo tutti noi in ogni post. Sarà l’area commenti la Vostra voce e daremo modo a tutti i LETTORI di esprimere i propri gusti con un commento.Chiederemo ai LETTORI di dare lustro alla Vostra FANTAsia proponendo i FANTAPALINSESTI del day time a noi tanto cari, a cui far seguire qualche idea carina per il prime time.Alcuni suggerimenti per il modus operandi da adottare Commenti secchi e senza risposte, in modo da tenerli online anche oltre i 30 giorni in cui saremo su ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 24 febbraio 2022) AL VIA IESTIVI DIBLOGA breve usciranno iestivi dei due gruppi principali: Rai e Mediaset.Blog, quindi, chiederà nei prossimi giorni alla Community di diventare spettatori attivi, proponendo quello che già facciamo tutti noi in ogni post. Sarà l’area commenti la Vostra voce e daremo modo a tutti idi esprimere i propri gusti con un commento.Chiederemo aidi dare lustro alla Vostrasia proponendo idel day time a noi tanto cari, a cui far seguire qualche idea carina per il prime time.Alcuni suggerimenti per il modus operandi da adottare Commenti secchi e senza risposte, in modo da tenerli online anche oltre i 30 giorni in cui saremo su ...

Advertising

OfficialSSLazio : ?? #LazioPorto. Gara di ritorno dei play-off di Europa League. Una partita da vivere ??????????????! Qui per acquistare i… - RaiTre : 'Ma tutto questo è già più di tanto. Più delle terre sognate. Più dei biglietti senza ritorno...' Una notte in Ital… - OfficialUSS1919 : Fischio finale. All''Arechi' va avanti il #Milan, la #Salernitana pareggia e ribalta, ma subisce il ritorno dei rossoneri per il 2-2 finale. - LaNuovaSinistra : RT @Patriam20: E così il guerrafondaio #Trump ha gestito miserabilmente la questione Russia Ucraina. Non solo, ha consentito il ritorno dei… - Giovanni7769 : RT @Patriam20: E così il guerrafondaio #Trump ha gestito miserabilmente la questione Russia Ucraina. Non solo, ha consentito il ritorno dei… -