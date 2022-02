Il look audace e total black di Belen Rodriguez al Le Iene è già un must have (Di giovedì 24 febbraio 2022) Mercoledì 23 febbraio 2022 è andata in onda su Italia 1 la terza puntata de Le Iene condotta da Belen Rodriguez e Teo Mammucari. La showgirl anche questa volta si è affidata allo stilista David Koma per il suo look e ha sfoggiato una mise total black piena di grinta, audace e sensuale. Vi raccomandiamo... Belén Rodriguez: "Chirurgia estetica? Con la mia faccia faccio ciò che voglio" Belen Rodriguez si è presentata di fronte alle telecamere con un paio di pantaloni, che si caratterizzano per un’allacciatura incrociata che parte dall’inguine e termina alla caviglia. Il modello lungo dei pant copre la scarpa della conduttrice, che ha scelto per la parte ... Leggi su diredonna (Di giovedì 24 febbraio 2022) Mercoledì 23 febbraio 2022 è andata in onda su Italia 1 la terza puntata de Lecondotta dae Teo Mammucari. La showgirl anche questa volta si è affidata allo stilista David Koma per il suoe ha sfoggiato una misepiena di grinta,e sensuale. Vi raccomandiamo... Belén: "Chirurgia estetica? Con la mia faccia faccio ciò che voglio"si è presentata di fronte alle telecamere con un paio di pantaloni, che si caratterizzano per un’allacciatura incrociata che parte dall’inguine e termina alla caviglia. Il modello lungo dei pant copre la scarpa della conduttrice, che ha scelto per la parte ...

