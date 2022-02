Il discorso di Zelensky al popolo russo (Di giovedì 24 febbraio 2022) “…E ora in lingua russa. Oggi ho iniziato una telefonata con il presidente della Federazione Russa. Risultato: silenzio. Anche se è nel Donbas che dovrebbe esserci silenzio. Ecco perché oggi voglio rivolgermi ai cittadini della Russia. Non come presidente, ma come cittadino ucraino. Voi ed io siamo separati da più di 2000 km di confine in comune. Lungo di esso ci sono le vostre forze, quasi 200.000 soldati e 1000 veicoli blindati. La vostra leadership ha approvato la loro avanzata – sul territorio di un’altra nazione. Questo passo può diventare l’inizio di una grande guerra sul continente europeo. Tutto il mondo sta parlando di ciò che può accadere da un giorno all’altro. Una provocazione può accadere in qualsiasi momento. Qualsiasi provocazione. Qualsiasi flash. Un flash che può bruciare tutto. Vi dicono che questa fiamma può portare la libertà al popolo ucraino. Ma ... Leggi su formiche (Di giovedì 24 febbraio 2022) “…E ora in lingua russa. Oggi ho iniziato una telefonata con il presidente della Federazione Russa. Risultato: silenzio. Anche se è nel Donbas che dovrebbe esserci silenzio. Ecco perché oggi voglio rivolgermi ai cittadini della Russia. Non come presidente, ma come cittadino ucraino. Voi ed io siamo separati da più di 2000 km di confine in comune. Lungo di esso ci sono le vostre forze, quasi 200.000 soldati e 1000 veicoli blindati. La vostra leadership ha approvato la loro avanzata – sul territorio di un’altra nazione. Questo passo può diventare l’inizio di una grande guerra sul continente europeo. Tutto il mondo sta parlando di ciò che può accadere da un giorno all’altro. Una provocazione può accadere in qualsiasi momento. Qualsiasi provocazione. Qualsiasi flash. Un flash che può bruciare tutto. Vi dicono che questa fiamma può portare la libertà alucraino. Ma ...

