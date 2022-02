Guerra in Ucraina | preoccupa l’assedio a Kiev L’Ue dà il via alle sanzioni | ma non sul gas – La diretta

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Aggressione a sorpresa dalla notte scorsa, Putin ha giustificato l’invasione dell’fatta con l’obiettivo, ha detto, di difendere i separatisti nell’Est del Paese. Le truppe russe hanno preso il controllo dell’aeroporto internazionale Antonov di Hostomel e della dismessa centrale nucleare di Chernobyl (per il momento gli impianti di stoccaggio delle scorie sono intatti). Secondo gliati occidentalipotrebbe cadere in poche ore. Biden: «Colpiremo banche e borsa russe, intervento preparato da mesi». In serata Putin ha un colloquio telefonico con Emmanuel Macron. Lo riferisce il Cremlino secondo cui il presidente russo ha fornito all’omologo francese «chiarimenti dettagliati sulle ragioni e le circostanze della sua decisione di condurre un’operazione militare speciale». Di seguito tutti gli aggiornamenti. OPEN / ...

Advertising

TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - Pontifex_it : Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità politiche perché facciano un serio esame di coscienza davanti a Dio… - matteorenzi : Inaccettabile l’attacco russo in Ucraina. Un pensiero alle vittime di questa assurda guerra e alle famiglie che sta… - Pecjosef : RT @intuslegens: Hanno armato l'Ucraina. Hanno voluto estendere la NATO fino al confine russo contro ogni patto. Hanno messo #Putin davanti… - giuseppepisante : RT @intuslegens: Hanno armato l'Ucraina. Hanno voluto estendere la NATO fino al confine russo contro ogni patto. Hanno messo #Putin davanti… -

Ultime Notizie dalla rete : Guerra Ucraina

Signorini spiega in diretta perchè il GF Vip va in onda: 'Qualsiasi scappatoia non sarebbe mai quella giusta' . Mentre in casa Rai cambia il palinsesto serale dopo lo scoppio dellaine l'attacco da parte della Russia, su canale 5 non c'è stato alcun cambiamento. Leggi anche > GF Vip, diretta 24 febbraio: si va in onda. Concorrenti informati dellain ..."No allain" - il messaggio mostrato dal giocatore ...e di voler soffocare la democrazia ucraina. Ebbene, dove stavano questi principi quando gli Stati Uniti, dopo una guerra contro la Serbia giustificata con l’accusa, rivelatasi falsa, di genocidio dei ...Il tecnico dei nerazzurri dopo il successo sull’Olympiacos: “Gli ho chiesto se si sentiva di giocare”. La guerra in Ucraina condiziona anche il calcio. Un gol contro la guerra. È quello messo a segno ...