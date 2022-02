Frontale tra auto e ambulanza sulla statale | 3 morti e un ferito in gravi condizioni

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Terribile incidente stradale a Caltanisseta. Per cause ancora da accertare un’e un’si sono scontrati frontalmente lungo la626 Gela-Caltanissetta, Valle del Salso, al km 45 nei pressi dello svincolo per Butera. Pesantissimo il bilancio che parla di tre: l’uomo alla guida dell’e un paziente che viaggiava sull’e l’autista della stessa. L’Anas ha chiuso la strada al traffico e si è formata una coda di alcune centinaia di metri. Inanche un infermiere. Ha riportato ferite menoun medico, che era sempre a bordo dell’. Sul posto altre ambulanze arrivate da Gela e la polizia stradale, oltre che l’elisoccorso. Oggi è stata una giornata tragica sulle ...

