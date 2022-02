Dove vedere in tv Napoli-Barcellona, Europa League 2022: orario, canale, programma, streaming, formazioni (Di giovedì 24 febbraio 2022) Dopo l’1-1 della gara d’andata, il Napoli di Luciano Spalletti affronta nuovamente il Barcellona nella sfida di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League 2022, nel match che assegnerà un posto tra le migliori sedici del secondo torneo europeo per importanza. La partita si svolgerà dunque quest’oggi, giovedì 2 febbraio 2022, alle ore 21 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, e sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro da Tv8, ma anche sul satellite da Sky Sport, precisamente sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252, oltre che in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW e DAZN. Tutta la UEFA Europa League e’ su DAZN. Attiva ora programma ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 febbraio 2022) Dopo l’1-1 della gara d’andata, ildi Luciano Spalletti affronta nuovamente ilnella sfida di ritorno dei sedicesimi di finale di, nel match che assegnerà un posto tra le migliori sedici del secondo torneo europeo per importanza. La partita si svolgerà dunque quest’oggi, giovedì 2 febbraio, alle ore 21 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di, e sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro da Tv8, ma anche sul satellite da Sky Sport, precisamente sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252, oltre che insulle piattaforme Sky Go, NOW e DAZN. Tutta la UEFAe’ su DAZN. Attiva ora...

