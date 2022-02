Djokovic out ai quarti a Dubai. Medvedev nuovo numero uno (Di giovedì 24 febbraio 2022) Dubai (EMIRATI ARABI UNITI) - Novak Djokovic è uscito di scena nei quarti di finale del torneo Atp 500 di Dubai . Il serbo, al rientro alle competizioni dopo il caso Australian Open, è stato sconfitto ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 24 febbraio 2022)(EMIRATI ARABI UNITI) - Novakè uscito di scena neidi finale del torneo Atp 500 di. Il serbo, al rientro alle competizioni dopo il caso Australian Open, è stato sconfitto ...

Ultime Notizie dalla rete : Djokovic out Djokovic out ai quarti a Dubai. Medvedev nuovo numero uno Djokovic abdica dopo una striscia di 86 settimane consecutive che hanno portato il totale a 361, un record nella storia del gioco. Medvedev sarà il terzo russo a diventare n.1 dopo Yevgeny Kafelnikov ...

Djokovic out, Medvedev nuovo re Rientrato sul circuito ATP in occasione del torneo di Dubai, Novak Djokovic è stato clamorosamente estromesso già ai 1/4, per mano di Jiri Vesely (123).

