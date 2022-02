De Zerbi in Ucraina: "Svegliato dalle esplosioni, non giro le spalle" (Di giovedì 24 febbraio 2022) Me ne sto in camera, è una brutta giornata. Ho aspettato a lungo che la federazione sospendesse il campionato, fin da quando è successo quel che è successo col Donbass…però non mi sono mosso, perché ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 24 febbraio 2022) Me ne sto in camera, è una brutta giornata. Ho aspettato a lungo che la federazione sospendesse il campionato, fin da quando è successo quel che è successo col Donbass…però non mi sono mosso, perché ...

MCriscitiello : #RussiaUkraineConflict Aggiornamento: l’ambasciata italiana ha invitato i connazionali a lasciare l’Ucraina. De Zer… - DiMarzio : #Ucraina | #DeZerbi e il suo @FCShakhtar bloccati in hotel: al momento tutti i voli sono cancellati - GoalItalia : De Zerbi bloccato in hotel a Kiev ????? L'Ucraina ufficializza la sospensione del campionato ????? - vettttoo : RT @Giacom_berto: Nella notte max allegri sotto il nome di Putin ha attaccato l’ucraina per distruggere l’idea di calcio del nostro Roby de… - EnricoMonti18 : RT @GoalItalia: 'Me ne sto in camera, è una brutta giornata' Il racconto di De Zerbi dall'Ucraina ?? ???? #RussiaUkraineConflict https://t.c… -