Covid Ragusa, 4382 positivi e altri 2 decessi in 24 ore (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ragusa – altri due decessi per Covid in provincia di Ragusa. Sono stati registrati nelle ultime 24 ore e si tratta di: una donna di 55 anni di Ragusa, vaccinata con 2 dosi, morta nel reparto di Malattie Infettive all’ospedale Maggiore di Modica e di un uomo di 66 anni di Pozzallo, vaccinato con 3 dosi ma con altre patologie, morto nel reparto di Rianimazione dell0ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. I morti salgono così a 481. In aumento anche il numero dei guariti che arriva a 55.123. Ecco gli altri dati dell’Asp di Ragusa di oggi 24 febbraio 2022: i positivi in totale sono 4382 di cui 4292 si trovano in isolamento domiciliare, 66 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica, Scicli e ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 24 febbraio 2022)dueperin provincia di. Sono stati registrati nelle ultime 24 ore e si tratta di: una donna di 55 anni di, vaccinata con 2 dosi, morta nel reparto di Malattie Infettive all’ospedale Maggiore di Modica e di un uomo di 66 anni di Pozzallo, vaccinato con 3 dosi ma con altre patologie, morto nel reparto di Rianimazione dell0ospedale Giovanni Paolo II di. I morti salgono così a 481. In aumento anche il numero dei guariti che arriva a 55.123. Ecco glidati dell’Asp didi oggi 24 febbraio 2022: iin totale sonodi cui 4292 si trovano in isolamento domiciliare, 66 ricoverati negli ospedali di, Modica, Scicli e ...

