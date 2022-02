Basket: Italia, un caso Covid-19 asintomatico nel gruppo in Islanda. Partita delle qualificazioni ai Mondiali 2023 non in pericolo (Di giovedì 24 febbraio 2022) Un breve comunicato è stato rilasciato pochi minuti fa dalla Federazione Italiana Pallacanestro. Riguarda un caso di Covid-19 presente all’interno del gruppo squadra dell’Italia, che affronterà questa sera l’Islanda a Hafnarfjordur per le qualificazioni ai Mondiali 2023. Questo il testo del comunicato: “La Federazione Italiana Pallacanestro comunica che nella giornata di oggi un caso di positività al Covid-19 è stato riscontrato all’interno del gruppo squadra Azzurro impegnato ad Hafnarfjordur nella gara di qualificazione alla FIBA World Cup 2023 contro l’Islanda“. LIVE Islanda-Italia ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 febbraio 2022) Un breve comunicato è stato rilasciato pochi minuti fa dalla Federazionena Pallacanestro. Riguarda undi-19 presente all’interno delsquadra dell’, che affronterà questa sera l’a Hafnarfjordur per leai. Questo il testo del comunicato: “La Federazionena Pallacanestro comunica che nella giornata di oggi undi positività al-19 è stato riscontrato all’interno delsquadra Azzurro impegnato ad Hafnarfjordur nella gara di qualificazione alla FIBA World Cupcontro l’“. LIVE...

