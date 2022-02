A Roma stasera Colosseo illuminato con la bandiera ucraina (Di giovedì 24 febbraio 2022) stasera il Colosseo sarà illuminato con i colori della bandiera ucraina mentre domani pomeriggio il Sindaco Gualtieri ha indetto una fiaccolata per la pace in solidarietà al popolo ucraino. L'... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 24 febbraio 2022)ilsaràcon i colori dellamentre domani pomeriggio il Sindaco Gualtieri ha indetto una fiaccolata per la pace in solidarietà al popolo ucraino. L'...

gualtierieurope : #Roma si mobilita per la pace contro l’invasione russa. Stasera il Colosseo si tingerà dei colori della bandiera uc… - Beate721 : RT @gualtierieurope: #Roma si mobilita per la pace contro l’invasione russa. Stasera il Colosseo si tingerà dei colori della bandiera ucrai… - tusciaweb : Stasera il Colosseo illuminato con la bandiera ucraina, domani una fiaccolata per la pace Roma - Stasera il Coloss… - lugemini : RT @gualtierieurope: #Roma si mobilita per la pace contro l’invasione russa. Stasera il Colosseo si tingerà dei colori della bandiera ucrai… - AnsaRomaLazio : A Roma stasera Colosseo illuminato con la bandiera ucraina. Domani una fiaccolata per la pace partirà dal Campidogl… -

Serie A, le probabili formazioni: tornano Kessie e Brozovic, Immobile e Insigne ci provano
Commenta per primo Stasera è la volta delle italiane in Europa League, ma già domani si riparte con il campionato. L'... La Juventus è di scena ad Empoli, la Roma a La Spezia e il big match di giornata ...

Stasera il Colosseo sarà illuminato con i colori della bandiera ucraina mentre domani pomeriggio il Sindaco Gualtieri ha indetto una fiaccolata per la pace in solidarietà al popolo ucraino.