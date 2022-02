Veronica Peparini, mai vista così ‘svestita’: la 50enne fa impazzire i fan (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Veronica Peparini è una delle più amate protagoniste di Amici, dove senz’altro l’avrete vista vestire i panni dell’insegnante di ballo e dare lezioni di danza agli allievi della scuola di Maria De Filippi. Ma sicuramente non l’avete mai vista come si è appena mostrata ai suoi followers. L’insegnante di Canale Cinque ha pubblicato uno scatto molto femminile. Se non avete visto la sua foto resterete a bocca aperta. Veronica-Peparini-AltranotiziaCon la foto condivisa sul suo profilo Instagram Veronica Peparini ha fatto impazzire tutti i suoi followers. Ecco com’è apparsa la maestra di danza sul social. Veronica Peparini si mostra così sui ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 23 febbraio 2022)è una delle più amate protagoniste di Amici, dove senz’altro l’avretevestire i panni dell’insegnante di ballo e dare lezioni di danza agli allievi della scuola di Maria De Filippi. Ma sicuramente non l’avete maicome si è appena mostrata ai suoi followers. L’insegnante di Canale Cinque ha pubblicato uno scatto molto femminile. Se non avete visto la sua foto resterete a bocca aperta.-AltranotiziaCon la foto condivisa sul suo profilo Instagramha fattotutti i suoi followers. Ecco com’è apparsa la maestra di danza sul social.si mostrasui ...

Advertising

zazoomblog : Veronica Peparini mai vista così ‘svestita’: la 50enne fa impazzire i fan - #Veronica #Peparini #vista - CarmenJMO95 : RT @eccallaa__: veronica peparini può non piacervi artisticamente con il suo stile (che io trovo bellissimo) ma è l’unica ad avere un empa… - Alecerr2 : RT @amicii_news: Veronica Peparini ancora non ha assegnato un brano con sottofondo “Brividi”, assurdo #Amici21 - thiagoymar98 : RT @amicii_news: Veronica Peparini ancora non ha assegnato un brano con sottofondo “Brividi”, assurdo #Amici21 - lastsof : RT @amicii_news: Veronica Peparini ancora non ha assegnato un brano con sottofondo “Brividi”, assurdo #Amici21 -