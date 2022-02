Striscia la Notizia, Silvia Toffanin al fianco di Ezio Greggio e il web la travolge con le critiche (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Se fino ad adesso i telespettatori avevano avuto modo di vedere Silvia Toffanin solamente all’interno dello studio di Verissimo ecco che da ieri non è più così. La conduttrice ha infatti fatto il suo esordio all’interno di uno dei programmi più seguiti di Mediaset ovvero Striscia la Notizia al fianco di Ezio Greggio. Un esordio tanto discusso che ha diviso l’opinione del pubblico. Infatti se da una parte sono stati molti coloro che hanno voluto complimentarsi con la conduttrice ecco che allo stesso tempo sono stati anche tanti coloro che sui social hanno espresso parere negativo. Silvia Toffanin conduttrice di Striscia la Notizia insieme ad Ezio Greggio È andata in ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Se fino ad adesso i telespettatori avevano avuto modo di vederesolamente all’interno dello studio di Verissimo ecco che da ieri non è più così. La conduttrice ha infatti fatto il suo esordio all’interno di uno dei programmi più seguiti di Mediaset ovverolaaldi. Un esordio tanto discusso che ha diviso l’opinione del pubblico. Infatti se da una parte sono stati molti coloro che hanno voluto complimentarsi con la conduttrice ecco che allo stesso tempo sono stati anche tanti coloro che sui social hanno espresso parere negativo.conduttrice dilainsieme adÈ andata in ...

Advertising

salvini19 : RT @imaspookykid: il manager di lauro la tocca pianissimo sullo sfottò di striscia la notizia - singthobi : ma a noi purtroppo striscia la notizia non fa più ridere dal 2006 circa, questo programma è una piaga pure cringe - LinkaTv : E' iniziato Striscia la notizia su #canale5 Clicca qui per classifica tweet: - AlessandroLod18 : @diMartedi Quando lo vedremo a condurre Striscia la Notizia ? - flaviamauro1 : @_Ve_ronica_ EVVAI! Sono stata una velina io, mica a cantare in tutto il mondo, anche la Scala di Milano! Io ballav… -