Scandalo Katia Ricciarelli, la verità viene fuori solo adesso: hanno insabbiato tutto (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Rivelazione a sorpresa che mette nei guai la soprano Katia Ricciarelli e tutto il Grande Fratello Vip: la verità è sconvolgente La soprano Katia Ricciarelli (screenshot Twitter)Ennesimo episodio gravissimo nella casa del Grande Fratello Vip con protagonista Katia Ricciarelli. La nota soprano è finita al centro di una polemica a causa di alcune gieffine che nella serata di ieri hanno svelato un retroscena inaspettato. Nel dettaglio Sophie Codegoni, Jessica e Lulù Selassié hanno raccontato di un episodio accaduto nel mese di dicembre. Un dettaglio che il pubblico non conosceva e che adesso rischia di mettere nei guai sia la vippona che gli autori dello stesso reality. Katia ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Rivelazione a sorpresa che mette nei guai la sopranoil Grande Fratello Vip: laè sconvolgente La soprano(screenshot Twitter)Ennesimo episodio gravissimo nella casa del Grande Fratello Vip con protagonista. La nota soprano è finita al centro di una polemica a causa di alcune gieffine che nella serata di ierisvelato un retroscena inaspettato. Nel dettaglio Sophie Codegoni, Jessica e Lulù Selassiéraccontato di un episodio accaduto nel mese di dicembre. Un dettaglio che il pubblico non conosceva e cherischia di mettere nei guai sia la vippona che gli autori dello stesso reality....

Mistica38775177 : @MinakoHanami @LittleDorrit24 Però all'inizio tutta quella solidarietà con Soleil mi puzzava,ma speriamo che tu abb… - Fabyo_68 : RT @2611Vale: Io non capisco, al di là dei fandom, come si possa preferire Katia a Davide. Vi meritate le persone razziste, maleducate, cl… - 2611Vale : Io non capisco, al di là dei fandom, come si possa preferire Katia a Davide. Vi meritate le persone razziste, male… - ully37834952 : @klaud_io sono scioccata da queste persone hanno pulito a loro dire l'immagine di katia spostando l'attenzione sull… - Skq7qZ : @carlsondevonlee Come fai a dire che nathaly ha superato katia, quando testate giornalistiche ne hanno parlato, spo… -