RORC Caribbean 600: vince Argo, Soldini e Maserati al secondo posto (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dopo un emozionante duello all'ultimo miglio con Maserati Multi 70, la RORC Caribbean 600 va ad Argo, che si aggiudica la vittoria al fotofinish con pochissimi metri di distacco dal team di Giovanni Soldini. Un distacco di appena due minuti che ha tenuto tutti gli spettatori col fiato sospeso fino al traguardo. La RORC Caribbean 600 ad Argo. Soldini: "Regata incredibile!" Una sfida al cardiopalma, in cui il team del navigatore italiano è riuscito a tenere alle calcagna il suo diretto avversario: nell'ultima bolina c'è stato tra noi un duello a colpi di virate in cui a spuntarla con l'ultima zampata è stato Argo, che ha tagliato per primo il traguardo e stabilito il nuovo record (1 giorno, 5 ore, 38 minuti e 44 ...

