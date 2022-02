Recensione Horizon Forbidden West: la salvezza del mondo passa da ovest (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Torniamo a viaggiare assieme ad Aloy grazie a Horizon Forbidden West, il nuovo titolo realizzato da Guerrilla Games per PS4 e PS5 che vi raccontiamo nella nostra Recensione passare dallo sviluppo di FPS lineari ad un open world action davvero massiccio, non è stata sicuramente una sfida semplice per i ragazzi di Guerrilla Games. Dato, però, che oggi siamo a parlarvi di Horizon Forbidden West, dopo uno Zero Dawn ed un DLC, a cui si aggiungerà un episodio per PSVR2, possiamo dire che il risultato è stato portato ampiamente a casa. Attesa a lungo, dopo un reveal sontuoso, la nuova avventura di Aloy è riuscita a tenerci impegnati per un corposo numero di ore, grazie ad un world building affascinante e riuscito come la prima volta, a cui si accompagna un ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Torniamo a viaggiare assieme ad Aloy grazie a, il nuovo titolo realizzato da Guerrilla Games per PS4 e PS5 che vi raccontiamo nella nostrare dallo sviluppo di FPS lineari ad un open world action davvero massiccio, non è stata sicuramente una sfida semplice per i ragazzi di Guerrilla Games. Dato, però, che oggi siamo a parlarvi di, dopo uno Zero Dawn ed un DLC, a cui si aggiungerà un episodio per PSVR2, possiamo dire che il risultato è stato portato ampiamente a casa. Attesa a lungo, dopo un reveal sontuoso, la nuova avventura di Aloy è riuscita a tenerci impegnati per un corposo numero di ore, grazie ad un world building affascinante e riuscito come la prima volta, a cui si accompagna un ...

