Advertising

sportface2016 : #Lazio-#Porto, Conceição: “All’Olimpico con personalità, l’obiettivo è solo vincere” - laziopress : Lazio-Porto, Conceiçao: “Abbiamo un vantaggio importante. A Roma con personalità e con l’obbiettivo di vincere la g… - sportli26181512 : Lazio-Porto, Conceicao: 'Il risultato dell'andata è inutile. Voglio vincere': Il tecnico portoghese pronto a ritorn… - sportli26181512 : Porto, Conceicao: 'Il vantaggio dell'andata è inutile. Lazio? Più aggressiva in casa': Sergio Conceicao, tecnico de… - LALAZIOMIA : Lazio-Porto, Conceiçao: “Abbiamo un vantaggio importante. A Roma con personalità e con l’obbiettivo di vincere la g… -

Ultime Notizie dalla rete : Porto Conceicao

Sergioha aperto così la sua conferenza stampa di presentazione del match contro la Lazio di giovedì . In ballo c'è il passaggio agli ottavi, si riparte dal 2 - 1 maturato al do Dragao. "...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo L'allenatore delha parlato alla vigilia della partita contro la Lazio Sergio, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League in casa della ...Le parole del mister Conceição, nella conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Porto. "Andremo all'Olimpico a giocare con personalità, l'obiettivo è vincere" ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI In occasione della sfida valida per il ritorno di Europa League tra Lazio e Porto, il tecnico portoghese Sergio Conceiçao ha ...