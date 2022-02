Open | Travaglio a La7 | “Il Senato è stato ricoperto di ridicolo e di vergogna Con questo voto siamo al bis di ‘Ruby nipote di Mubarak' ”

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) “Il giorno delladi oggi lo paragonerei allo stesso conflitto di attribuzione che fu sollevato nel 2011 col caso Ruby. Oggial bis della ‘di’. Insomma, èproprio il giorno della vendetta contro la magistratura da parte di una casta che non vuole farsi processare. Hanno coperto die diildella Repubblica”. Così, a “Otto e mezzo” (La7), il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco, commenta ilcon cui ilha approvato il conflitto di attribuzione contro i pm di Firenze sul caso, che vede il leader di Italia Viva Matteo Renzi indagato per finanziamento illecito.paragona la ...

Advertising

La7tv : #dimartedi Marco Travaglio sulle accuse di Renzi ai magistrati: 'È il metodo Berlusconi: invece di dimostrare la su… - Frankf1842 : RT @La7tv: #ottoemezzo @marcotravaglio attacca i partiti che hanno votato sì per il conflitto di attribuzione contro i magistrati di Firenz… - lucia25968868 : RT @ottogattotto: Oggi i senatori dovranno scegliere se stare dalla parte della Giustizia oppure con #Travaglio. #open - bobpelu : RT @CapitanHarlok6: Caso Open, l'affondo di Travaglio: 'Oggi il parlamento si è coperto di vergogna, siamo al bis della nipote di Mubarak c… - AlfredoArtusi : RT @ottogattotto: Oggi i senatori dovranno scegliere se stare dalla parte della Giustizia oppure con #Travaglio. #open -

Ultime Notizie dalla rete : Open Travaglio

Il Fatto Quotidiano

Giustizia Il Senato processa i pm: Renzi è un "perseguitato" per Lega, Pd, FI e FdI: salvato il capo di Italia viva Di Ilaria Proietti Dov'è Mario? Di MarcoL'altra sera, mentre tg e talk rilanciavano l'ennesima fake news americana dell'invasione russa dell'Ucraina (...... offensiva contro i magistrati di Firenze per il caso: 'Mi accusa chi è sanzionato per ... tra i quali giova oggi ricordare, a firma del giudice Marco, "Passo Carrai". Chissà se anche ...Marco Travaglio è il primo ospite della puntata del 15 febbraio ... Si passa poi all’inchiesta sulla fondazione Open e alle accuse di Matteo Renzi ai magistrati che indagano su di lui e hanno ...