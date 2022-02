Nathaly Caldonazzo squalificata dal GF Vip: scoppia il caos dopo le parole della gieffina nella casa (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Da diverse ore è scoppiato il putiferio nella casa del Grande Fratello Vip a causa di alcune dichiarazioni recenti di Nathaly Caldonazzo, che in queste ore sono motivo di discussione tra Jessica, Miriana e Sophie. Le tre infatti si sono riunite per commentare l’accaduto, affermando che le parole della coinquilina sono così gravi da essere necessario l’intervento degli autori. scoppia il caso Nathaly Caldonazzo al GF Vip: gli inquilini discutono da ore Sembra proprio che questa volta Nathaly Caldonazzo abbia passato il segno, almeno stando a quanto i gieffini dicono da ore nella casa. Jessica, Miriana e Sophie si sono infatti riunite per ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Da diverse ore èto il putiferiodel Grande Fratello Vip a causa di alcune dichiarazioni recenti di, che in queste ore sono motivo di discussione tra Jessica, Miriana e Sophie. Le tre infatti si sono riunite per commentare l’accaduto, affermando che lecoinquilina sono così gravi da essere necessario l’intervento degli autori.il casoal GF Vip: gli inquilini discutono da ore Sembra proprio che questa voltaabbia passato il segno, almeno stando a quanto i gieffini dicono da ore. Jessica, Miriana e Sophie si sono infatti riunite per ...

