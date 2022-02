LIVE – Sinner-Murray 0-0, secondo turno Atp 500 Dubai 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale del confronto tra Jannik Sinner e Andy Murray, valevole per il secondo turno dell’Atp 500 di Dubai 2022. Dopo aver faticosamente superato Alejandro Davidovich Fokina all’esordio, non prima di aver annullato match point, l’azzurrino proverà a confermarsi sul cemento arabo anche ai danni dell’esperto britannico. Dal canto suo, il pluricampione Slam scozzese ha resistito all’onda d’urto espressa da un superlativo Christopher O’Connell, uscendo indenne dal match di debutto grazie alla sua straordinaria esperienza sul circuito. Sfida generazionale tra Sinner e Murray, con il primo favorito dai pronostici della vigilia e realisticamente volenteroso di arrivare sino in fondo al torneo; sotto la ... Leggi su sportface (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ile latestuale del confronto tra Jannike Andy, valevole per ildell’Atp 500 di. Dopo aver faticosamente superato Alejandro Davidovich Fokina all’esordio, non prima di aver annullato match point, l’azzurrino proverà a confermarsi sul cemento arabo anche ai danni dell’esperto britannico. Dal canto suo, il pluricampione Slam scozzese ha resistito all’onda d’urto espressa da un superlativo Christopher O’Connell, uscendo indenne dal match di debutto grazie alla sua straordinaria esperienza sul circuito. Sfida generazionale tra, con il primo favorito dai pronostici della vigilia e realisticamente volenteroso di arrivare sino in fondo al torneo; sotto la ...

Advertising

TuttoQuaNews : RT @SkySport: #SinnerMurray, gli ottavi di Dubai ora LIVE su Sky Sport Uno #SkySport #SkyTennis - SkySport : #SinnerMurray, gli ottavi di Dubai ora LIVE su Sky Sport Uno #SkySport #SkyTennis - zazoomblog : LIVE – Sinner-Murray secondo turno Atp 500 Dubai 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Murray #secondo #turno… - andreastoolbox : Sinner Murray all'Atp Dubai 2022, il risultato in diretta live | Sky Sport - sportli26181512 : Sinner-Murray all'Atp Dubai, il risultato in diretta LIVE: Jannik Sinner sfida Andy Murray negli ottavi di finale d… -