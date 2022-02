LIVE – Gubbio-Reggiana 2-1 | Serie C 2021 2022 | girone B DIRETTA

(Di mercoledì 23 febbraio 2022)sono pronte a scendere in campo in occasione della ventiduesima giornata delB di. Si gioca alle 21:00 di mercoledì 23 febbraio. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale. Quale sarà il risultato finale al termine dei novanta minuti regolamentari? Scopriamolo insieme dal 1?. AGGIORNA LA2-1 (16? Mangni, 22? Cremonesi, 73? Migliorini) 75? – Ammonito Fantacci nel74? – Doppio cambio immediato per la: in campo Scappini e Arrighini al posto di Cremonesi e Rosafio 73? –IN VANTAGGIO! Colpo di testa di Migliorini, che buca Venturi uscito in maniera avventata! 71? – ...

ReggianaLIVE : Di Noia dal limite, brividi per la difesa granata #GUBREG - ReggianaLIVE : 80' #GUBREG 2-1: Reggiana effettua un cambio. Entra @rossifausto5 al posto di Sciaudone. - TuttoRegia : RT @ReggianaLIVE: 74' #GUBREG 2-1: Reggiana effettua un cambio. Entra Scappini al posto di Rosafio. - TuttoRegia : RT @ReggianaLIVE: 73' #GUBREG 2-1: Reggiana effettua un cambio. Entra Arrighini al posto di Cremonesi. - TuttoRegia : RT @ReggianaLIVE: 72' #GUBREG 2-1: Migliorini (Gubbio) segna sugli sviluppi di un calcio di punizione! -

Formazioni ufficiali(4 - 3 - 1 - 2) : Ghidotti; Formiconi, Redolfi, Migliorini, Bonini; Bulevardi, Cittadino, Malaccari; Arena; Spalluto, Mangni. A disposizione: Meneghetti, Aurelio, Fantacci,...di Claudio Franceschini) RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Diretta golscore: nuovo allungo del ...00Reggiana Ore 21:00 Imolese Cesena Ore 21:00 Vis Pesaro Pescara CLASSIFICA GIRONE B Modena ...Diretta Gubbio Reggiana streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 22^ giornata di Serie C ...La diretta live di Gubbio-Reggiana, match del girone B di Serie C 2021/2022: aggiornamenti in tempo reale dalle 21:00 ...